Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 02 Ocak 2019 16:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Destek Programı (SODES) işbirliğiyle kurulan ‘Benim de Söyleyeceklerim Var’ projesi kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrenciler komando eğitimini aratmayacak sistem ile üniversiteye hazırlanıyor.

Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar

-15 farklı alanda 350 öğrenciye kurslar veriyoruz

-SODES projesine çok teşekkür ediyoruz



İlçenin Yenişehir Mahallesinde bulunan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi spor salonunda her gün saat 16.00’da başlayan spor eğitimi sayesinde, çok sayıda öğrenci hayal ettiği polis, komiserlik ve benzeri mesleklere girerek, büyük başarılar elde etti. Her salonda otuz kişinin eğitim gördüğü parkurlarda gerçek komanda eğitimi aratmayacak zorluklar var. Hızlı koşma, değişik jimnastik hareketler, ağır kum torbalarıyla zikzak çizerek koşma, zorlu parkurda koşmaya çalışma gibi birçok zor parkurların olduğu eğitimler sayesinde, öğrenciler değişik mesleklere hazırlanıyor. İlk dört ayda otuz öğrencinin tamamını değişik üniversite ve mesleklere yerleştiren proje, ilçede ilk defa sosyal sorumluluk projeleri kapsamında böyle başarılara imza atıyor.



 

Amacımız Öğrencilerimizin Özel Yeteneklerini Bulmak

'Benim de Söyleyeceklerim Var' projesi koordinatörü Musa Bayram yaptığı açıklamada, "Bu proje kapsamında şu anda spor, müzik, drama alanları olmak üzere 15 farklı alanda 350 öğrenciye kurslar veriyoruz. Projede amacımız dezavantajlı öğrencilerimizin özel yeteneklerini ortaya çıkarmak, desteklemek ve geliştirmek. Bu kurslarımızdan biride spor kursudur. Şuanda burada 30 öğrenci eğitim görmekte. Bir önceki öğrencilerimizin tamamı, dört aylık bir çalışma sonucu belli yerlere yerleşti. Bunlardan 15 tanesi polislik spor mülakatına girdi, bir öğrencimiz birinci oldu, diğerleri de başarılı bir şekilde mülakatı geçti. Diğer öğrencilerimizde komiser yardımcılığı ve Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarına yerleştiler.

Proje sayesinde öğrencilere destek olunduğunda bölgede büyük başarılara imza atılacağını gördüklerini belirten Bayram, "Bu projeden önceki dönemlere bakıldığında, Siverek ilçesinde 3 yıl içerisinde bin 500 öğrencimiz üniversiteye yerleştirilmiş ama özel yeteneklerinden dolayı üniversiteye yerleşen öğrenci sayımız sıfırdı. Biz bu kadar kısa sürede bu kadar öğrenci Üniversiteye yerleştirdiğimiz için mutluyuz. İnşallah devamı da gelecektir” dedi.


 

Öğrencilerin Spora Olan İlgileri Büyüdü

Beden öğretmeni ve kurs antrenörü Zeynel Karayalı yaptığı açıklamada, "Nisan ayından itibaren kurslarımızı açtık, bu kursumuzda beden öğretmenleri, polislik, subaylık, assubaylık, komiser yardımcılığı branşlarında eğitim veriyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız çok azimliler. Bu kurs sayesinde spora olan ilgileri daha da büyüdü. SODES projesine çok teşekkür ediyoruz. Bize ve öğrencilerimize böyle bir olanak sağladığı için. Daha önce burada eğitim gören tüm öğrencilerimiz hayal ettiği meslek grupları ve üniversiteye yerleşti, onlar da mutlu biz de mutluyuz” şeklinde konuştu.

Polis olmak istediğini ve bunun için kursa geldiğini söyleyen Esra Asal, "İki aydır burada eğitim görüyorum, amacım polis olmak. Eğitimler çok güzel geçiyor ve hedefimize ulaşacağımı ümit ediyorum. Bize sunulan bu hizmet için Milli Eğitime çok teşekkür ediyorum, onlar sayesinde geleceğimize daha emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfa'daki Markette Rezalet, Peynirlerin Arasında Fare Dolanıyor
Urfa'daki Markette Rezalet, Peynirlerin Arasında Fare Dolanıyor
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir markette şarküteri reyonunda fare görüldü. Fareyi peynirlerin arasında gören müşteri olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
​Urfa’da Düğüne Jandarma Baskını
​Urfa’da Düğüne Jandarma Baskını
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
​Zabıta Zulmü Harran’da Baş Gösterdi
​Zabıta Zulmü Harran’da Baş Gösterdi
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde geçimini sağlamak için portakal, mandalina satan satıcının tezgahı zabıtalar tarafından yola saçıldı.
​Urfa’da Kaza, kamyonet Tıra Çarptı, 2 Yaralı
​Urfa’da Kaza, kamyonet Tıra Çarptı, 2 Yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.
Beyazgül, Şanlıurfa Yayla Turizminin Merkezi Olacak
Beyazgül, Şanlıurfa Yayla Turizminin Merkezi Olacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ün projeleri netleşmeye başladı.
​Urfalı Öğrenciler, 3 Ayda 90 Bin Adet Toplayarak Umut Oldu
​Urfalı Öğrenciler, 3 Ayda 90 Bin Adet Toplayarak Umut Oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri topladıkları mavi kapakla engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye aldı.
Urfa'da 30 Metreden Uçuruma Düşen Araçta, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı
Urfa'da 30 Metreden Uçuruma Düşen Araçta, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak ve kar yağışları nedeniyle oluşan buzlama kazalara neden olmaya devam ediyor.
Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar
Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Destek Programı (SODES) işbirliğiyle kurulan ‘Benim de Söyleyeceklerim Var’ projesi kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrenciler komando eğitimini aratmayacak sistem ile üniversiteye hazırlanıyor.
Urfa'da Hamile Kadın Dereden Taktörle Geçirilip Ambulansa Ulaştırıldı
Urfa'da Hamile Kadın Dereden Taktörle Geçirilip Ambulansa Ulaştırıldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan kadın için çağrılan ambulans dereden geçemeyince, kadın dereden traktörle geçirilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı
Urfa'ya Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
Urfa'ya Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya yapılan askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor. Hatay'dan yola çıkan tırların üzerindeki tank ve ZPT'ler Şanlıurfa'ya ulaştı.
Çiftçi, Antebin İlerisindeyiz
Çiftçi, Antebin İlerisindeyiz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte seçim çalışmalarını yürüteceklerini ve "tatil etmiyoruz" ifadesini kullanarak genel merkez nezdinde kendisine tebliğ edilecek yeni görevlere hazır olduğunu söyledi.
Urfa'da Yollar Buz Pistine Döndü
Urfa'da Yollar Buz Pistine Döndü
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında yollar buz pistine döndü. buzlanma nedeniyle yoldan çıkan bir çok otomobil ise vinçler yardımıyla kurtarıldı.
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿