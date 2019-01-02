Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar

Amacımız Öğrencilerimizin Özel Yeteneklerini Bulmak

Öğrencilerin Spora Olan İlgileri Büyüdü

-15 farklı alanda 350 öğrenciye kurslar veriyoruz-SODES projesine çok teşekkür ediyoruzİlçenin Yenişehir Mahallesinde bulunan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi spor salonunda her gün saat 16.00’da başlayan spor eğitimi sayesinde, çok sayıda öğrenci hayal ettiği polis, komiserlik ve benzeri mesleklere girerek, büyük başarılar elde etti. Her salonda otuz kişinin eğitim gördüğü parkurlarda gerçek komanda eğitimi aratmayacak zorluklar var. Hızlı koşma, değişik jimnastik hareketler, ağır kum torbalarıyla zikzak çizerek koşma, zorlu parkurda koşmaya çalışma gibi birçok zor parkurların olduğu eğitimler sayesinde, öğrenciler değişik mesleklere hazırlanıyor. İlk dört ayda otuz öğrencinin tamamını değişik üniversite ve mesleklere yerleştiren proje, ilçede ilk defa sosyal sorumluluk projeleri kapsamında böyle başarılara imza atıyor.'Benim de Söyleyeceklerim Var' projesi koordinatörü Musa Bayram yaptığı açıklamada, "Bu proje kapsamında şu anda spor, müzik, drama alanları olmak üzere 15 farklı alanda 350 öğrenciye kurslar veriyoruz. Projede amacımız dezavantajlı öğrencilerimizin özel yeteneklerini ortaya çıkarmak, desteklemek ve geliştirmek. Bu kurslarımızdan biride spor kursudur. Şuanda burada 30 öğrenci eğitim görmekte. Bir önceki öğrencilerimizin tamamı, dört aylık bir çalışma sonucu belli yerlere yerleşti. Bunlardan 15 tanesi polislik spor mülakatına girdi, bir öğrencimiz birinci oldu, diğerleri de başarılı bir şekilde mülakatı geçti. Diğer öğrencilerimizde komiser yardımcılığı ve Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarına yerleştiler.Proje sayesinde öğrencilere destek olunduğunda bölgede büyük başarılara imza atılacağını gördüklerini belirten Bayram, "Bu projeden önceki dönemlere bakıldığında, Siverek ilçesinde 3 yıl içerisinde bin 500 öğrencimiz üniversiteye yerleştirilmiş ama özel yeteneklerinden dolayı üniversiteye yerleşen öğrenci sayımız sıfırdı. Biz bu kadar kısa sürede bu kadar öğrenci Üniversiteye yerleştirdiğimiz için mutluyuz. İnşallah devamı da gelecektir” dedi.Beden öğretmeni ve kurs antrenörü Zeynel Karayalı yaptığı açıklamada, "Nisan ayından itibaren kurslarımızı açtık, bu kursumuzda beden öğretmenleri, polislik, subaylık, assubaylık, komiser yardımcılığı branşlarında eğitim veriyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız çok azimliler. Bu kurs sayesinde spora olan ilgileri daha da büyüdü. SODES projesine çok teşekkür ediyoruz. Bize ve öğrencilerimize böyle bir olanak sağladığı için. Daha önce burada eğitim gören tüm öğrencilerimiz hayal ettiği meslek grupları ve üniversiteye yerleşti, onlar da mutlu biz de mutluyuz” şeklinde konuştu.Polis olmak istediğini ve bunun için kursa geldiğini söyleyen Esra Asal, "İki aydır burada eğitim görüyorum, amacım polis olmak. Eğitimler çok güzel geçiyor ve hedefimize ulaşacağımı ümit ediyorum. Bize sunulan bu hizmet için Milli Eğitime çok teşekkür ediyorum, onlar sayesinde geleceğimize daha emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.