Urfa'da Hamile Kadın Dereden Taktörle Geçirilip Ambulansa Ulaştırıldı

Kız Çocuğu Dünyaya Getirdi

-Hamile kadın, akrabaları tarafından traktöre bindirilerek, ambulansa ulaştırıldı-Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.İlçeye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Sedef Mahallesi'nde yaşayan dokuz aylık hamile Semiha Aytar’ın sabah saatlerinde doğum sancıları tuttu. Kendi imkanlarıyla Hastaneye ulaşamayan kadının yakınları, hemen 112 Acil’i arayarak ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, köyün girişinde bulunan dereyi geçemedi. Bunun üzerine hamile kadın, akrabaları tarafından traktöre bindirilerek, ambulansa ulaştırıldı.Siverek Devlet Hastanesine ulaştırılan Semiha Aytar’ın sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.Hamile kadının traktörle dereden geçirilmesi bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamarasına kaydedildi.