Engelli Vatandaş istedi Belediye Başkanı Yaptı

Başkanımıza Teşekkür Ediyorum

-Engelli vatandaş Erzincan Belediye Başkanı yaptı-Başkanımızın bana böyle bir imkanı sunması beni çok duygulandırdıErzincan Belediye Başkanı Cemalettin Basşoy bir aile ziyareti esnasında doğuştan yürüme engelli Esra Kalkan ile tanıştı.Esra Kalkan ile gerçekleştirilen sohbet esnasında Esra Kalkan Başsoy ‘a tekerlekli sandalye ile fazla bir yere gitme imkanının bulunmadığını Ekşisu mesire alanını değiştikten sonra hiç görmediğini Belediye çalışmalarını da merak ettiğini belirtince, Başkan Başsoy Erzincan Belediyesinin Engelli Aracıyla Esra Kalkan’a bir Erzincan gezisi sözü verdi. Belediye Başkanı Başsoy'un sözünün ardından bir gün sonra da Engelli vatandaş Esra Kalkan'a Erzincan Belediyesi’ne ait engelli aracı ile evinden alınarak görmek istediği Ekşisu Mesire alanının yanı sıra Jeotermal Kaplıcalar, Pir-i Sami Hz. Türbe Cami, Arıtma tesisi ve en son da Millet Kıraathanesi gezdirildi.Gezinin ardından duygularını söyleyen Esra Kalkan “Her şey çok güzeldi Başkanımızın bana böyle bir imkanı sunması beni çok duygulandırdı, ayrıca bu kadar çalışma yapıldığını görünce şaşırdım. Erzincan’ın güzelleştiğini tahmin edebiliyordum ama tahminimden de çok çalışmalar yapılmış. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.