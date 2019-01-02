BAŞKAN DEMİRKOL: ANNE İLE ÇOCUĞUN BİR ARADA EĞİTİM ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ

Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Devteşti Mahallesinde yapımı devam eden Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, inşaatı da gezerek çalışmaları yerinde denetledi. Başkan Demirkol, incelemeleri sırasında işçilerle de sohbet etti.17 Bin 600 Metrekare Alana Sahipİncelemelerinin ardından içerisinde ofisler, yüzme havuzları, fitness salonu, basketbol ve voleybol spor salonu, kreş, atölyeler, çok amaçlı salon, el ürünleri mağazası, sergi salonu, konferans salonu, okuma salonu, derslikler yer alacak olan Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi ile ilgili açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, “Kadınlarımızın çocuklarına eğitim verirken, kendilerinin de sosyal hayata katılmasını sağlamayı amaçlamaktayız. Bu amaçla kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak için ihtiyaç duyanın okuma yazma, ihtiyaç duyacağının Kur’an- Kerim okumayı öğrenmesi, meslek sahibi olmaları için şuanda önünde bulunduğumuz Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezini inşa ediyoruz. Kadınlarımızın, çocuklarını eğitirken, kendilerinin de eğitimli olmasını amaçlamaktayız. Aile bütünlüğü içerisinde, kadınların eğitiminde çocuklarının engel teşkil etmemesi ve bu eğitimi çocuklarıyla birlikte almasını hedeflemekteyiz. İnşa etmiş olduğumuz Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezimiz, 17 bin 600 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olan bir merkezdir. Bu merkezimize kadınlarımız gelecek, günü birlik ihtiyaç duyacağı eğitimi alacak ve çocuklarını buradaki kreşe bırakacak. Bu merkezimizde konferans salonları, yüzme havuzları, spor salonları ve kapalı otoparklar olacaktır. Bu merkezimiz kadınlarımıza, çocuklarımıza hayırlı olsun. ” dedi.Başkan Demirkol, açıklamalarının ardından bölgedeki vatandaşlarla da sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.