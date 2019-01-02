Minibüste Sinir Krizi Geçiren Genç Kız Polisi ve 112 Ekiplerini Alarma Geçirdi

Ölmek İstiyorum

-Sinir krizi geçiren genç kız polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.-"Ölmek İstiyorum"dediEdinilen bilgiye göre, Samsun’un Bafra ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Fatma C. (18) Alaçam’dan minibüsle babası tarafından Bafra’ya doktora getirildi.Hastanedeki muayenesinin ardından babasıyla birlikte Alaçam’a geri dönmek üzere minibüse binen genç kız araçta sinir krizi geçirdi. "Ölmek istiyorum" diye bağırmaya başlayarak inmek isteyen genç kızı, araçta bulunan yakınları güçlükle zapt etti. Bunun üzerine minibüs Çetinkaya Köprüsü girişinde durdurularak 112 acil servis ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri tarafından güçlükle ambulansa alınan genç kız Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.