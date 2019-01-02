Sevgilisine Kızıp,Öyle Bir Şey Yaptı ki

Sevgilisine Kızdı Evi Yaktı

Evini Yakan Sevgilisinden Şikayetçi Oldu

-Sevgilisine kızan kadın evi yaktı, son anda kurtarıldı- Yaktığı evde baygın bulundu- Sevgilisi birlikte yaşadığı kadından şikayetçi olduKahramanmaraş’ta sevgilisine kızan genç kadın, birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Alevlerin yükselmesiyle dumandan etkilenen kadını, itfaiye ekipleri son anda kurtardı.Olay, gece yarısı Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi üzerinde yer alan Seyran Apartmanının 5. katında meydana geldi.Alınan bilgilere göre; cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar, apartmandan dumanlar çıktığı fark etmesiyle durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanı fark eden ekipler, zaman kaybı yaşanmaması için yan dairenin balkonundan içeri girdi. Yapılan ilk kontrolde içeride baygın halde bulunan kadın dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi sonrası kendine gelen 18 yaşındaki D.T., kendisini görüntüleyen İHA muhabirine, “Bir cam kırılsın hapis cezası verir savcı. Kadına şiddete gelince hiçbir şey yapmazlar. İmam nikahlıyız diye. Gelsin bizi dövsün, buralarda gezsin, sırf biz imam nikahlıyız diye bir şey yapmıyorlar. Küfür etmek istemiyorum. Adalet yok, şans yok bir şey yok. Bak seyirciler de burada” diye konuştu.Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan D.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, F.Ö. evini yakan sevgilisi D.T.’den şikayetçi oldu.Hastanede yapılan tedavisinin ardından emniyete götürülen D.T., alınan ilk ifadesinde; aynı evde birlikte yaşadığı F.Ö. ile tartıştığını, tartışma sonrası eşinin evden gittiğini, ona sinirlendiği için evin kapısını kilitleyerek perdeyi çakmak ile yaktığını söyledi.Polis, D.T. hakkında genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlamasıyla hakkında adli işlem başlattı.(OZR-HM-Y)