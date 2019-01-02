Darp Edilen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

-Kafatasında kırık olduğu belirlendi
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde bulunan bir gazinoda 27 Aralık gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazinoda Adem G. adlı şahıs bayan sanatçıdan şarkı isteğinde bulundu. Bayan sanatçı bu isteği kabul etmedi. Adem G. bu sırada bayan sanatçıya saldırdı. Gazino çalışanı garsonlar Adem G.'yi dışarı çıkarttılar. Bu sırada Adem G. gazinodan çıkan Hakan S.’ye yumruk attı. Ardından Adem G. bu sırada 72 yaşındaki Nurettin Ç.'ye de saldırdı. Nurettin Ç. bayıldı. Adem G. kaçtı.
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