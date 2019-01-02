Bayık, Yeni Yıl Ziyaretinde Bulundu

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık yılbaşı gecesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin,Meclis Üyeleri ve AK Parti Hilvan Gençlik Kolları Başkanı Serhat Becel ile birlikte her yıl olduğu gibi 2018 yılının son gecesinde de halkın huzuru ve güvenliği için görev yapan polis memurları ile hastane çalışanlarını ziyarette bulunarak yeni yıllarını kutladı.Yılbaşı dolayısıyla Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğünde gece mesai yapan polis memurları ile hastane çalışanlarını ziyarette bulunup tatlı ikramında bulunan Başkan Bayık" 2019 yılının bütün islam coğrafyasına barış,huzur ve mutluluk yılı olmasını diler,devletimize milletimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.