Milli Eğitim Bakanlığı Tepki Çeken Bir Uygulamaya İmza Attı

-Yusuf Kaplan, "Neler oluyor beyler?"
Türk edebiyatının zarif adamı olarak bilinen Cahit Zarifoğlu'nun 'Bir Değirmendir Bu Dünya'isimli kitabı, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan tarafından Meclis'e taşınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Zarifoğlu'nun kitabını tavsiye listesinden kaldırarak yerine Kemal Tahir'in 'Esir Şehrin İnsanları' adlı kitabını ekledi. Kitabı seçen komisyonu dağıtan Milli Eğitim Bakanlığı, Zarifoğlu'nun kitabının tavsiye edilmesiyle ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" isimli kitabı Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tavsiye kitaplar listesinden çıkarıldı. CHP'nin talebiyle bu durumun gerçekleştiğini söyleyen Yusuf Kaplan, "Neler oluyor beyler?" diye sordu.
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