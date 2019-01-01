Milli Eğitim Bakanlığı Tepki Çeken Bir Uygulamaya İmza Attı

Yazar Yusuf Kaplan'dan sert tepki

-"Bir Değirmendir Bu Dünya" kitabının MEB tavsiye kitaplar listesinden çıkarılmasına tepkiler çığ gibi çoğalıyor.-Yusuf Kaplan, "Neler oluyor beyler?"Türk edebiyatının zarif adamı olarak bilinen Cahit Zarifoğlu'nun 'Bir Değirmendir Bu Dünya'isimli kitabı, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan tarafından Meclis'e taşınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Zarifoğlu'nun kitabını tavsiye listesinden kaldırarak yerine Kemal Tahir'in 'Esir Şehrin İnsanları' adlı kitabını ekledi. Kitabı seçen komisyonu dağıtan Milli Eğitim Bakanlığı, Zarifoğlu'nun kitabının tavsiye edilmesiyle ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" isimli kitabı Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tavsiye kitaplar listesinden çıkarıldı. CHP'nin talebiyle bu durumun gerçekleştiğini söyleyen Yusuf Kaplan, "Neler oluyor beyler?" diye sordu.Gazeteci - yazar Yusuf Kaplan, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. Kaplan, "Neler oluyor beyler!" diye sorarak şunları yazdı: Cahit Zarifoğlu'nun Bir Değirmendir Bu Dünya kitabını yasaklayan kafa donmuştur, ruhsuzdur, ufuksuzdur! Hem Türkçenin en güzel kitaplarından biri hem de istikamet, ufuk ve ruh veren “Yunus'un sesi” bu! Öyleyse yasakçılarla inat şimdi Bir Değirmendir Bu Dünya okuma vakti! Kaplan'ın paylaşımının altına sosyal medya kullanıcılarından destek mesajları yağdı.