Emniyet Müdürlüğünde Görevli Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Ekip Arkadaşları Yasa Boğuldu

-Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti-Cenazesi Osmaniye'ye gönderildiYılbaşı nedeniyle gece nöbette olan Tekirdağ'ın Saray Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Yıldırım, nöbetini tamamlayınca evine gitti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Uzun yıllardır Saray’da görev yapan Semih Yıldırım’ın acı haberini alan çalışma arkadaşları ve Saray Kaymakamı Adnan Tezcan derhal Saray Devlet Hastanesi’ne gitti. Semih Yıldırım’ın ölümü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini yasa boğdu.Polis Memuru Semih Yıldırım'ın cenazesi Saray'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderileceği öğrenildi.