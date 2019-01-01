BAŞKAN DEMİRKOL, YENİ YILIN İLK BEBEĞİNE “HOŞ GELDİN” DEDİ

Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde eşi Adile Demirkol ve Belediye Meclis Üyesi İhsan Akyüz Gücüyetmez ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine geldi. Başkan Demirkol ve beraberindekileri, hastane yöneticisi ve sağlık çalışanları karşıladı. Burada bekleyen hasta yakınlarıyla görüşerek yeni yıllarını kutlayan Başkan Demirkol, kent merkezinde 2019 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen Zehra ve Recep Adar çiftinin bebeklerini ziyaret etti. Ailesine içerisinde pusetinde yer aldığı yeni doğan seti hediye ettiği bebeğe altın takan Başkan Demirkol, ailenin isteği doğrultusunda erkek bebeği kucağına alarak, kulağına ezan okuyup ‘Muhammet Mustafa’ ismini verdi. Aileye hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Demirkol, daha sonra diğer hastaları da ziyaret ederek, yeni doğan seti takdiminde bulundu.Yeni doğan bebeklere sağlıklı bir ömür dileğinde bulunan Başkan Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Haliliye Belediyesi olarak 2014 yılından bu tarafa 5 yıldır, yeni yılda dünyaya gözlerini açan ilk bebeğe doğum evlerinde ‘hoş geldin bebek’ diye ziyarette bulunuyoruz. 2019 yılının ilk dakikalarında doğan, Recep oğlu Muhammet Mustafa’yı ziyaret ettik. Allah analı babalı büyütsün. Haliliye Belediyesi olarak bir geleneğimizi, beşinci yılda da devam ettirmiş olduk. Haliliye Belediyesi olarak halkımızın sağlıklı, huzurlu, mutlu ve geleceğe güvenle baktığı bir yönetim sergilemek istiyoruz. 2014 yılından bu tarafa Doğum Evinde doğum yapan tüm kadınlarımızın ve yeni doğan bebeğimizin ilk ihtiyacını karşılamak adına bir set taktim ediyoruz. Doğumundan, yaşlılığına kadar halkımızın ‘benim bir belediyem var’ anlayışıyla görmelerini sağlamak için çalışıyoruz.”Başkan Demirkol, açıklamasının ardından sağlık çalışanlarıyla görüşüp hastaneden ayrıldı.