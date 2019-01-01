Çiftçinin Alın Terini Çaldılar

15 gün Önce Kaynak Makinesi ve jeneratör Çalınmış

-200 kilo ağırlığındaki sulama motorunu Çaldılar-5 gün Önce Kaynak Makinesi ve jeneratör ÇalınmışEdinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde tarlasına gelen Sefa İlçin, zeytin bahçesinde, 200 kilo ağırlığındaki sulama motorunun yerinde olmadığını gördü. İlçin, durumu polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından 15 gün önce de aynı bölgedeki tarla sahipleri Rafet Koruk ve Erkan Uzun'a ait pulluk, kaynak makinesi ile jeneratörün çalındığı ortaya çıktı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.