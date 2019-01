Çiftçi, Antebin İlerisindeyiz

Tüm Kurumlarla Ortak Hareket Ettik

Muhakkak Suretle Seçim Çalışmalarının İçinde Olacağım

Tatile Girmiyorum

Yaptıklarımla Eleştirildim

Tüm Projelerimiz Devam Ediyor

-Çiftçi, yılsonu değerlendirme toplantısı düzenledi-Tüm Projelerimiz Devam EdiyorŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yılsonu değerlendirme toplantısı düzenledi. Şehir genelinde faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın kuruluş temsilcileri ve gazetecilerle bir araya gelen Çiftçi, kendisine yöneltilen tüm soruları cevapladı.Şanlıurfa'nın Büyükşehir statüsü kazanmasından bu yana kurum olarak yaptıkları çalışmaları slayt eşliğinde aktaran Çiftçi, "Şanlıurfa halkı her zaman hizmetin en iyisine layıktır" dedi.Görev süresince tüm kurumlarla birlikte ortak hareket ettiklerini belirten Çiftçi, "Başta Valimiz Abdullah Erin olmak üzere valilik ve diğer tüm kurumlarımızla birlikte ortak çalışmalar yürüttük. Tüm bunların neticesinde Şanlıurfa'mız kazandı. Hiç bir kurumla farklı görüşlere düşerek ayrım gözetmedik. Olası bir sorunda anında bir araya geldik ve anında sorunlara çözüm ürettik. Ama yatırım noktasında özel sektörün üzerine çok görevler düşüyor. Bu konuda iş adamlarımıza tekrardan Şanlıurfa'ya yatırım yapmaları hususunda çağrıda bulunmak istiyorum" şeklinde konuştu.Partisinin adayı Zeynel Abidin Beyazgül'e sonuna kadar destek olacağını ve birlikte hareket edeceklerini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "Dün yine adayımız Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya geldik. Kendisinin partimize çok büyük hizmetleri olmuştur. Seçim çalışmalarını yine birlikte yürüteceğiz. Muhakkak suretle seçim çalışmalarının içerisinde olacağım. Ben partiliyim ve partimleyim. Hiç bir zaman Zeynel beyle bir yarış içerisine girmedim. Kendi irademle başkanlık konusunda affımı istedim. Dolayısıyla yarışma içerisinde olmadık ve daha önceden de partimizde birlikte çalışmalar yürüttüğümüz Zeynel Abidin Beyazgül'ün muhakkak suretle destekleyeceğimi belirtirim" ifadelerini kulandı.Gazetecilerin yeni döneme ilişkin sorularına da açıklık getiren Çiftçi, "Bir takım sağlık problemlerim vardı. Şu anda herhangi bir sağlık sorunum yok. Bu zamana kadar edinmiş olduğum bilgi birikimimi de kalkıp dört duvar arasına sıkıştıramam. Bu konuyu yine Başkanım ve genel merkezim ile görüşürüm. Şanlıurfa adına faydalı konumlarda muhakkak suretle yine görev alacağım. Bana başkanımız tarafından görev tebliğ edildiğinde yapacağımı belirtmek istiyorum. Sonuçta tatile girmiyorum. Yerel anlamda irademizin olduğunu genel merkeze ve başkanımıza belirttik" dedi.Görevde olduğu süre içerisinde bazı dönemlerde yaptığı çalışmalarla eleştirildiğinin de altını çizen Çiftçi, "Çalıştık ki eleştirildik. Yaptığımız çalışmalarla eleştirildik. Ama eleştiri dozajı bazen karalamaya kadar gitti. Özellikle algı yapan bir takım kişiler bu memlekete zarar verdi. Trambüs ile ve Köprülü Kavşaklar gibi konular üzerinden kara algı yapıldı. Ama bu millete yönelik yapılan bu hizmetlerin bu şekilde kara bir algı ile ele alınması yine bu şehrin zararınadır. Biz bu şehre hiç bir zaman sıkıntı vermedik. Tüm çalışmamız, tüm gayemiz bu şehrin insanları için oldu. Yeri geldi Karaköprü Köprülü Kavşağında eleştiriler aldık. Ben, Şanlıurfa'da devletin yaptığı her çalışmayı sahiplendim. Kendimi hiç bir zaman bu çalışmaların dışında tutmadım. Oranın projesini ve alt yapı çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Yapımı ise Karayollarına ait. Yine de bu projenin bir an önce tamamlanması için Şanlıurfa'yı seven bir yönetici olarak her zaman işin takipçisi oldum ve olmaya da devam edeceğim. Her zaman pozitif olduk ve elimizden geleni yaptık. Kendimizi devletten ve hükümetimizden farklı görmüyoruz" ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediyesi olarak tüm projelerine devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Çiftçi, son olarak, "Kurum olarak tüm projelerimiz sağlıklı bir şekilde işliyor. Açık söyleyeyim; bir projemizde duraksama veya erteleme olsa bunu kamuoyuyla paylaşırım. Sebebini açıkça söylerim. Tüm bu çerçevede bize her zaman destek veren tüm Şanlıurfa halkına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi de Şanlıurfa halkı hizmetlerin en güzeline layıktır" diye konuştu.