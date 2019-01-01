​Urfa’da Çocuk Sürücü Tehlike Saçtı, Babaya Şok Ceza

- Çocuk sürücünün babasına şok ceza- 13 yaşındaki çocuk, tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken yakalandıŞanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken yakalanan 13 yaşındaki çocuk sürücünün babasına 2 bin 18 lira para cezası kesildi.Babaya Ceza KesildiEdinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı Mahallesi yolunda, plakası açıklanmayan minibüsü durdurdu. Yapılan incelemede, sürücünün 13 yaşındaki H.Y. olduğu, babasının ise seyahat esnasında ön yolcu koltuğunda oturduğu tespit edildi. Ekiplerce aynı zamanda aracın sahibi de olan çocuğun babası İ.Y.'ye 2 bin 18 lira para cezası uygulandı.