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Bu haber 01 Ocak 2019 10:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​İçişleri Bakanlığı, Bir Yıl İçinde Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir yıl içerisinde 130 bin 640 iç güvenlik operasyonu yapıldığını, 107'si sözde üst düzey olmak üzere bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

​İçişleri Bakanlığı, Bir Yıl İçinde Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri içerisinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurları ile birlikte Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri tarafından iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 599'u büyük ve orta çaplı toplam 96 bin 745, şehirlerde 33 bin 895 olmak üzere 130 bin 640 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 75 bin 239 terör (PKK/KCK 19 bin 185, sol bin 6, DEAŞ 3 bin 38, FETÖ/PDY 52 bin 10), 203 bin 297 uyuşturucu, 32 bin 140 kaçakçılık suçlarından ve 6 bin 138 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 316 bin 814 kişi gözaltına alındı.

 

107 Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Toplam Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi 

2018 yılı içerisinde yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terörden arananlar kategorilerinde 107 sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 746 (693 ölü, 534 sağ, 519 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde bin 287 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. Bin 106'sı ağır ve uzun namlulu (14 füze, 4 havan, 74 roketatar/lav, 14 uçaksavar, 47 makineli tüfek, 47 keskin nişancı tüfeği, 129 M-16, 777 Kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 2 bin 75 silah, bin 647 adet el bombası, 23,07 ton patlayıcı madde (1,9 tonu plastik patlayıcı), 836 adet EYP/mayın imha edildi ve 503 bin adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

 

Uyuşturucu Operasyonları 

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 147 bin 562 uyuşturucu operasyonunda 78 ton 86 kilogram esrar, 17 ton 877 kilogram eroin, 1 ton 161 kilogram kokain, 472 kilogram afyon, 784 kilogram sentetik kannabinoid, 466 kilogram metamfetamin, 8 milyon 556 bin 529 adet ectasy, 21 milyon 751 bin 438 adet captagon, 1 milyon 750 bin 288 adet sentetik ecza, 10 milyon 152 bin 351 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bu operasyonlarda 203 bin 297 kişi gözaltına alındı, 22 bin 815 kişi tutuklandı. 
Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 21 bin 433 operasyonda 25 milyon 950 bin 882 paket kaçak sigara, 1.414.329 litre kaçak/sahte alkollü içki, 4.553.537 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlarda 32 bin 140 kişi gözaltına alındı, 602 kişi tutuklandı.

 

Huzur Uygulamaları 

47'si genel asayiş, 5'i narkotik, 6'sı kaçakçılık, 1'i trafik olmak üzere ülke genelinde toplam 59 “Huzur Uygulaması” yapıldı. Bu uygulamalarda 14 milyon 675 bin 746 şahıs, 577bin 382 iş yeri/günübirlik ev, 4 milyon 154 bin 848 araç kontrol edildi. 79 bin 365 şahsa, 6 bin 671 iş yeri/günübirlik eve, 19 bin 859 araca işlem yapıldı ve 49 bin 169 şahıs yakalandı. Ayrıca 504 tabanca, 435 kurusıkı tabanca, bin 516 av tüfeği, bin 177 kesici/delici alet ile 15 bin 749 mermi ele geçirildi.

 

Siber Suçlarla Mücadele 

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 42 bin 406 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 18 bin 376 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

 

Düzensiz Göçle Mücadele 

Düzensiz göçle mücadelede 26 bin 614'ü denizlerde olmak üzere toplam 265 bin 169 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 6 bin 138 organizatör de gözaltına alındı.
Öte yandan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca haftalık olarak yayınlanan basın bülteninin 2019 yılı itibariyle aylık olarak yayınlanacağı duyuruldu.  
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