Vicdansız Hırsız Kamerada, Çocuk Boğulurken Böyle Hırsızlık Yaptı

Eczanede Nefes Almayan Bebeği Kurtarma Savaşı

Eczanedeki Bebeği Kurtarma Savaşı Sırasında Hırsız Vitamin Çaldı

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde geçen cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 4 aylık torunu Sadiye Ece Akay'ın ağzına mandalina suyu damlatmaya çalışan İlhan Uçan bir anda mandalina posasını bebeğin ağzına kaçırdı. Panik içinde bebeği hastaneye götürmek için yola çıkan aile, bebeğin dudaklarının morardığını görünce yakındaki bir eczaneye girdi.Bebeği kurtarmak için eczanedekiler adete seferber oldu. Eczacı Bülent Köse nefes alamayan bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada bebeğin ailesi ve eczanede olan müşteriler panik ve korku içinde bebeğin nefes alacağı anı bekledi. Köse'nin müdahalesinin ardından bebeğin ağzından mandalina posaları çıkarıldı. Nefes alması sağlanan bebek, daha sonra ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Eczanede bebek için verilen kurtarma savaşı güvenlik kameralarına da yansıdı. Bebeğe kaç dakika müdahale ettiklerini görmek isteyen Bülent Köse kamera görüntülerini izleyince şoke oldu. Bebeğin nefes alması için eczanede mücadele edildiği sırada bir şahıs tezgahtaki 50 liralık vitamini çaldı. Şaşkına çeviren hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.