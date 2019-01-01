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Bu haber 01 Ocak 2019 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kendilerine Polis Süsü Verip, 2,5 Milyon Doları Çaldılar

Polis yeleği giyen ve araçlarına çakar lamba takan şahıslar, Irak’tan Gaziantep’e firmaların parasını taşıyan kurye aracını durdurarak, araçta bulunan 2,5 milyon doları alıp kayıplara karıştı.

Kendilerine Polis Süsü Verip, 2,5 Milyon Doları Çaldılar

-Polis Yeleği giyip dolandırıcılık yaptılar

 

Firmaların Parasını Taşıyan Kuryeyi Durdurdular

Olay, Mardin-Şanlıurfa yolu üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis yeleği giyip araçlarına çakar lamba takan şahıslar, Irak’tan Gaziantep’e firmaların parasını taşıyan kurye aracını durdurdu. Aracı didik didik arayan şahıslar, siyah bir poşetin içerisinde bulunan 2,5 milyon doları aldı. Şahıslar, kuryeleri de silahla tehdit ederek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından jandarma, köy yollarını kullanarak kaçan şahısların bulunması için çalışma başlattı. 

 

Biz Normal Polis Sanıyorduk

Kurye Yunus Tayşun, olay günü sabah saatlerinde diğer kurye arkadaşları ile birlikle paraları Şırnak’ın Silopi ilçesinden Gaziantep’e götürmek için yola çıktıklarını söyledi. Tayşun, “Mardin’e kadar her şey yolunda gitti ve bir sıkıntı olmadı. Ancak Kızıltepe’yi 10 dakika geçtikten sonra polis süsü veren kişiler araçlarımızı durdurdu. Biz normal polis kontrol sanıyorduk. Hiç şüphelenmedik. İlk önce kimliklerimize ve araç ruhsatlarına baktılar, sonra da arama yapmaya başladılar. Daha sonra araçta siyah poşet içinde bulunan paraları buldular. Biz bu paranın Irak’tan resmi bir şekilde geldiğini onlara anlattık. Ancak bir anda silahları üstümüze doğrulttular ve bizleri iterek mısır tarlalarının arasına götürdüler. Burada bizi etkisiz hale getirdikten sonra araçlarına binerek oradan uzaklaştılar. Sonra jandarmaları arayıp durumu haberdar ettik. Jandarmalar gelerek olay yerinde incelemelerde bulundular. Bizler bunu yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz” dedi. 

2,5 Milyon Dolar Çalındı
Kurye Abdullah Tayşun ise, 2,5 milyon Amerikan dolarının polis giyimli hırsızlar tarafından çalındığını anlatarak, “Polis kılıklı hırsızlar tarafından kuryeliğini yaptığımız 2,5 milyon dolar çalındı. Tüccarlar olarak mağdur durumdayız. Devletimize güveniyoruz, inşallah hırsızlar yakalanır” diye konuştu. 
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Kendilerine Polis Süsü Verip, 2,5 Milyon Doları Çaldılar
Kendilerine Polis Süsü Verip, 2,5 Milyon Doları Çaldılar
Polis yeleği giyen ve araçlarına çakar lamba takan şahıslar, Irak’tan Gaziantep’e firmaların parasını taşıyan kurye aracını durdurarak, araçta bulunan 2,5 milyon doları alıp kayıplara karıştı.
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