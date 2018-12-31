Mücahid Delioğlu Yeni Yıl Münasebeti İle Bir Mesaj Yayınladı

Delioğlu; “İyisi ve kötüsüyle, üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlarla ve yeni dileklerle girilecek olan 2019’un sadece Kahraman şehrimiz için değil, ülkemiz ve tüm dünya için de nice güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Maalesef dünyanın dört bir yanında devam etmekte olan savaş, terör, şiddet, açlık ve yoksulluk zaman zaman umutlarımızı yitirmemize sebep olsa da en büyük özlemimiz sevgi, barış ve hoşgörünün hâkim olduğu bir dünyadır. Yeni yılda ülke olarak da en çok ihtiyacımız olan şey, hiç şüphesiz birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve bir tek vücut gibi kenetlenişimizi Kurtuluş Savaşında, Çanakkale’de ve 15 Temmuz’da olduğu gibi tüm dünyaya göstermektir.Bu duygu ve düşüncelerle karşıladığımız 2019 yılının sevincini tüm hemşerilerimizle gönülden paylaşıyor, Şanlıurfa’mıza, ülkemize, spor camiamıza ve tüm insanlık âlemine huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.