Başkan Altun, Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yılbaşı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Meclis Başkanı Altun, mesajında şunları kaydetti: “Üzüntüleri, acıları ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktık. 2019 yılının ilimize, ülkemize ve tüm dünyaya sevgi, barış ve huzur getirmesi en önemli beklentimizdir. Temennimiz, şehrimizin, ülkemizin ve dünyanın her yerinde insanların bugünden daha huzurlu, mutlu ve müreffeh bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleridir.Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın ve üyelerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.