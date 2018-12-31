Peltek, Yılbaşı Kutlama Mesajı Yayımladı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yılbaşı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Başkan Peltek mesajında şunları kaydetti: “Yeni bir yıla daha girmenin mutluluk ve heyecanını tüm hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. 2019 yılının geride bıraktığımız yıldan daha verimli, ilimizin ekonomik kalkınma ve büyüme hedeflerine daha kısa zamanda ulaşacağı bir yıl olmasını diliyor, tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini, ilimizin, ülkemizin, milletimizin dayanışma, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirmesini temenni ediyorum.Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin ve üyelerimizin yeni yılı kutlu olsun" dedi.