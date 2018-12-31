Mezarlıkta İntihar Girişimi

Kendi Halinde Biriydi

-Mezarlık yanında intihar girişiminde bulundu- Babasının kabrinin bulunduğu mezarlığın yanına gelerek yakınlarının "yapma" demesine rağmen tabanca ile göğsüne ateş etti- Yaralanan şahıs ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındıEdinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Seyhan ilçesi, Camuzcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şalgamcılık yapan 2'si kız 3 çocuk babası Bülent O. (52) babasının kabrinin bulunduğu Camuzcu Mezarlığına gelerek dayısı Nizamettin Yılmaz'ı arayıp intihar edeceğini söyledi. Yılmaz, yeğenine, "Bir cahillik yapma bekle geliyorum" dedi. Yılmaz otomobil ile yeğeninin bulunduğu yere gitti. Ancak Bülent O., dayısını görünce elindeki tabancayı kalbine dayadı. Yılmaz, "yapma" diye bağırdı ancak Bülent O. bu arada göğsüne ateş etti. Yılmaz hemen sağlık görevlilerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi yapıp Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Hayati tehlikesi bulunan Bülent O. ameliyata alındı. Ameliyat edilen şahıs hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım servisine yatırıldı.Polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı. Bülent O.'nun kullandığı tabanca ve otomobilde inceleme yapıldı.Bülent O.'nun dayısı Yılmaz, yeğeninin kendi canına kıymak istediğini engel olmaya çalıştığını ancak olamadığını belirterek, "Ne derdi vardı neden yaptığını bilmiyorum. Kendi halinde biriydi" dedi.