BAŞKAN DEMİRKOL: EĞİTİMLİ ve SAĞLIKLI BİR NESİL YETİŞTİRME ARZUSUNDAYIZ

Gençler Hem Spor Yapacak,Hem Eğitim Görecek

Başkan Fevzi Demirkol, Osman Gazi Mahallesinde yapımı tamamlanan ve çevre düzenlemesi çalışmaları süren Haliliye Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezinde, teknik ekiple birlikte ziyaret etti. Açılış için gün sayan Gençlik ve Kültür Merkezinin son çalışmalarıyla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet etti. Başkan Demirkol, daha sonra 10 bin metrekare kapalı alan sahip ve içerisinde konferans salonları, kütüphaneler, sergi salonları, atölyeler, sınıflar, yüzme havuzları ve fitness salonları yer alacak olan merkezin, bodrum katlarındaki otopark alanlarında da incelemelerde bulundu.Hizmete girecek Gençlik ve Kültür Merkezinin gençlere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Sporda, sanatta, kültürde, eğitimde ve her türlü sosyal faaliyetlerde sağlıklı bir nesil yetiştirme arzusundayız. Yapımı bitmek üzere olan ve sadece çevre düzenlemesi kısmı kalan Gençlik Merkezimiz, gençlerimize hayırlı olsun. Bu merkezimizde kızlar ve erkekler için ayrı iki yüzme havuzumuz ile sauna ve fitness aletleri bulunmaktadır. Gençlerimiz burada spor yapacak, üst katlarla bulunan kütüphanelerimizde eğitim görecekler ve yine aynı şekilde üniversite ile liseye hazırlık kurslarımızı, bu merkezimizde vereceğiz. Sanatsal çalışmalarda da, gençlerimizin sanatla buluşması adına bu merkezimizde çalışmalarımız devam edecektir. Bu gençlik merkezimizde fuaye alanları ve sergi salonları da mevcuttur. Yerin altında üç, yer üstünde de beş olmak üzere toplam sekiz katlı Gençlik Merkezimiz gençlerimize hayırlı olsun.”Başkan Demirkol, açıklamalarının ardından merkezden ayrıldı.