Korkunç Olay! Bir Vahşet Haberi Daha

- Kadın cesedi çuvalın içinde çöp konteynırının yanında bulundu
Olay Hatay’ın Merkez İlçesi Antakya’nın Haraparası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya Belediyesi Temizlik Personellerinin Tabakhane Caddesinde bulunan konteynırdan çöpleri topladığı sırada gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı. Personellerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ve savcı incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.
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