Özbekistan’dan Kırmızı Biber İthal Edilecek

-Özbekistan’dan kırmızı biber ithal edilecek

-Satış Bedelinin 300 Milyon Dolar Olacağı Tahmin Ediliyor

Satış Bedelinin 300 Milyon Dolar Olacağı Tahmin Ediliyor

Bilindiği üzerde geçen yıl hükümet, kırmızı biberde gümrük vergilerinde önemli değişikliklere gitmişti. Bosna-Hersek'e gümrük vergisi yüzde 0, Malezya'ya yüzde 56.2 olarak belirlenmiş, diğer ülkelere bu oran yüzde 75 olarak ifade edilmişti. Ancak artan ihtiyaç, önemli bir satış sürecini de beraberine getiriyor. Özbekistan'da faaliyet gösteren Uzbekozikovkat Holding, Türkiye'nin kırmızı biber pazarına yönelik önemli bir anlaşma imzaladı.Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Uzbekozikovkat Holding'in CEO'su Tokhirzhon Jalilov, Özbek medyasına verdiği bilgide o anlaşmada ise 200 bin tonluk kırmızı biber satışı gündemde. Onun da satış bedelinin yaklaşık 300 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.Özbekistan, tarımda önemli bir açılım süreci içerisinde. Ülke sanayisinin en önemli ayaklarından olan pamuk üretiminin azaltılarak tarım ürünlerinin çeşitliği için özel bir çalışma başlatıldı. Geçen yıl Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Karakalpakistan bölgesinde 15 bin hektar alanda acı biber yetiştirilmesi için teşvik sistemini hayata geçirdi.