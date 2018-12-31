Urfa'da Engelli Ailelerin Çocuklarına Bot Yardımı yapıldı

RABVE Vakfı Tarafından Gönderildi

-Siverek’te engelli ailelerin çocuklarına mont ve bot yardımı yapıldı-RABVE Vakfı Tarafından Gönderildiİlçede engellilere yönelik çalışmalarda bulunan Siverek Engelliler Derneği tarafından ile Uluslar arası Yardımlaşma Derneği, RABVE tarafından gönderilen yardımlar, dernek merkezinde yapılan törenle ihtiyaç sahiplerine verildi.Yapılan yardım ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş,” Denek olarak Siverek’te bulunan engelli insanların sesi olmaya çalışıyoruz. Bugün RABVE Vakfı tarafından engelli ailelerimizin çocukları için gönderilen 2 yüz bot ve mont yardımlarını dağıttık. Her zaman Siverek engellilerin yanında olduğunu gösteren RABVE vakfına çok teşekkür ediyoruz. Dışarıdan bize gösterilen ilgi ve alakayı Siverekli iş insanlarından da bekliyoruz” dediİşitme engelli Ali Türkmen yapılan yardımlar için teşekkür ederek, "Siverek Engelliler Derneği bize çok destekçi çıkıyor, sesimiz oluyor. Tekrardan bu yardımı bize yapanlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.