-Urfa'da menfeze at şıkıştı-Sıkışan at Kurtarılarak sahibne teslim edildiŞanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Kuruyer Mahallesinde bir at menfeze sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, atı kendi imkânlarıyla çıkaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi.Olay terine gelen itfaiye ekipleri özverili bir çalışma ile atı sıkıştığı menfezden kurtararak sahibine teslim etti.