-Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Beyazgül Otobüse bindi
Seçim Çalışmaları Başladı31 Mart 2019 Yerel Seçim dolayısıyla ziyaretlerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye otobüsüne bindi. Öncelikle Süleymaniye’de otobüs duraklarına giderek orada vatandaşla sohbet eden Beyazgül, sohbetten sonra belediye otobüsüyle yolculuk etti.
Beraber Otobüse Binip Sohbet EttikYolculuk sırasında vatandaşlarla sohbeti sürdürdüğünü dile getiren Zeyne Abidin Beyazgül,
“Bugünkü adresimiz Süleymaniye oldu. Durakta bekleyen vatandaşlarımızla hasbihal ettik, ardından beraber otobüse binip sohbetimizi yolda sürdürdük.” yorumunda bulundu.
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