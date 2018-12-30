​Beyazgül, Otobüse Bindi

Bu haber 30 Aralık 2018 17:58:10 Tarihinde eklenmiştir.

Seçim Çalışmaları Başladı

Beraber Otobüse Binip Sohbet Ettik

-31 Mart seçim çalışmaları devam ediyor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Beyazgül Otobüse bindi31 Mart 2019 Yerel Seçim dolayısıyla ziyaretlerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye otobüsüne bindi. Öncelikle Süleymaniye’de otobüs duraklarına giderek orada vatandaşla sohbet eden Beyazgül, sohbetten sonra belediye otobüsüyle yolculuk etti.Yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbeti sürdürdüğünü dile getiren Zeyne Abidin Beyazgül,“Bugünkü adresimiz Süleymaniye oldu. Durakta bekleyen vatandaşlarımızla hasbihal ettik, ardından beraber otobüse binip sohbetimizi yolda sürdürdük.” yorumunda bulundu.