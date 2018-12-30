Rektöre Zekat Parasıyla Lüks Makam Arabası Satın Alındı

Aksaray Üniversitesi'nde yaşanan olayda Rektör Yusuf Şahin'in makam aracı için Konyalı bir işadamından bağış olarak 100 bin lira alındı. SÖZCÜ’de geçen haberde yine ve SÖZCÜ’nün ulaştığı belgede, “Araç alınmak üzere bağış” ifadesinin yer aldığı görüldü. Üniversitenin 26 Nisan 2017 tarihli yazısında, bağış dilekçesi ve rektörlüğün 100 bin liralık bağışı kabul ettiği vurgulandı. Bağış sonrası Şahin'e Audi A6 Quattro marka araç alındı. Aracın bugünkü değeri ise 750 bin lirayı buluyor.





Zekat Olarak Vermiştik

Bağış sahibi işadamı S.E.Y. konuyla ilgili şöyle dedi: “Bu bağışı, zekat olarak verelim diye düşündük. Önceki makam arabası sıkıntılıymış sanırım. Bana, ‘Yardımcı olursanız seviniriz' dediler. Makam arabası öğrencilerin iaşesinden alınacağına, biz de hayır için bağışta bulunalım, dedik.”







Aksaray’a Verip Hayır İşledik

Sözcü’de yer alan haberde; İşadamı, “Siz Konya'da faaliyet gösteriyorsunuz, neden Konya'daki üniversitelere değil de Aksaray'dakine bağış yaptınız?” sorusuna “Aksaray da Konya'nın ilçesiydi. Konya Selçuk ise zengin bir üniversite. Aksaray'a verip hayır işledik. Yoksa üniversiteyle bir ticari ilişkimiz yok” yanıtını verdi.