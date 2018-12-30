​Ev Sahibi Kiracı Kavgası Kanlı Bitti, 1 Ölü

Kiracısı ile kavga Etti

Bıçak Darbesi ile Yaralandı

-Ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti-Kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler İlçesi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde ev sahibi E.Ç ile kiracısı Erhan Kahvecioğlu arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı Erhan Kahvecioğlu göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Erhan Kahvecioğlu ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahvecioğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ev sahibi E.Ç'yi gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.