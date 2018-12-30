​Putin'den Dikkat Çeken Türkiye Mesajı

Putin'den Trump'a Mektup

-Putin’den Türkiye’ye MesajKremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Erdoğan'a yeni yıl mesajı gönderdiği bildirildi. Putin'in Türkiye'ye mesajında, "Türkiye ve Rusya'nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim" ifadeleri yer aldı.Putin ayrıca, İngiltere Başbakanı Theresa May, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye de yeni yıl mesajı gönderdi.Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a yeni yıl mektubu gönderdiği, mektupta, Moskova'nın geniş kapsamlı gündem üzerine Washington ile diyaloğa hazır olduğu belirtildi.Rus lider Putin'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a da mektup gönderdiği, Suriye hükümetine ve terörle mücadele eden Suriye halkına yardımın devam edeceğini ifade ettiği aktarıldı.