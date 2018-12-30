Bu haber 30 Aralık 2018 15:00:00 Tarihinde eklenmiştir.
Urfa Başkanlarına Seslendi, Lütfen Şu Basit Sorunu Düzeltin
Şanlıurfa GAP Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin önü yağmur suları ile nehire dönüştü. Öğrencilerin okuldan çıkmakta zorlu yaşadığını dile getiren vatandaşlar, Urfa yetkililerine seslenerek “Bu basit sorunu çözün” dedi.
-Yağmur öğrencileri zor durumda bırakıyor
-Okul önü nehire dönüştü
Öğrenciler Zorlanıyor
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan GAP Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin önü yağışların etkisiyle kapandı. Yağmur sularının adeta bir nehir oluşturduğu okul çevresinde biriken sular öğrencilerin geçişini de zorladı. Öğrencilerin okuldan çıkıp evlerine gidebilmesi için yağmur suları birikintisinden atlamak zorunda kalıyorlar.
Lütfen Şu Basit Sorunu Düzeltin
Ufak bir yağışlarda bile yağmur sularının akar bölümünün okulun önünden geçmesi öğrencileri zor duruma sokarken, vatandaşlardan yardım çağrısı geldi. Öğrencilerin eve gitmesi için hendek atlaması gerekiyor diyen bir vatandaş sosyal medyada okulun durumunu yayınlayarak “Lütfen şu basit sorunu düzeltiniz” diyerek yardım çağrısında bulundu.
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