​Urfa Başkanlarına Seslendi, Lütfen Şu Basit Sorunu Düzeltin

Öğrenciler Zorlanıyor

Lütfen Şu Basit Sorunu Düzeltin

-Yağmur öğrencileri zor durumda bırakıyor-Okul önü nehire dönüştüŞanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan GAP Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin önü yağışların etkisiyle kapandı. Yağmur sularının adeta bir nehir oluşturduğu okul çevresinde biriken sular öğrencilerin geçişini de zorladı. Öğrencilerin okuldan çıkıp evlerine gidebilmesi için yağmur suları birikintisinden atlamak zorunda kalıyorlar.Ufak bir yağışlarda bile yağmur sularının akar bölümünün okulun önünden geçmesi öğrencileri zor duruma sokarken, vatandaşlardan yardım çağrısı geldi. Öğrencilerin eve gitmesi için hendek atlaması gerekiyor diyen bir vatandaş sosyal medyada okulun durumunu yayınlayarak “Lütfen şu basit sorunu düzeltiniz” diyerek yardım çağrısında bulundu.