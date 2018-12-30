Urfalılar Yağışlara Dikkat!

Urfa’da Sağanak Yağış Bekleniyor

Bazı şehirlerde Hava Durumu

-Ülke genelinde hava durumu-Bugün Şanlıurfa’da hava nasıl olacakYağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfanın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bulutlu, yağmur yağışlı 3Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı 1Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 7Parçalı bulutlu 10Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu 7Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 10Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı 14Parçalı ve çok bulutlu 10Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 10Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -5Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3