Hastane Çalışanı Vatandaşa Hakaret Etti

Vatandaş, Hastane Görevlisi Tarafından Hakarete Uğradı

Seninle Mi Uğraşacağım

Kime Şikayet Edersen Et

Tahammül Edemiyorsa Bıraksın İşi

-Hastanede vatandaşa hakaret-Sana cevap vermek zorunda değilim diyen görevli tepkilere neden olduOlay İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Sabahın 6’sında sıra almak için hastaneye giden vatandaş, muayene saatini sorduğu için hastanede çalışan görevli tarafından hakarete uğradı.Olay saniye saniye cep telefonu kamersıyla görüntülenirken, hastane çalışanı “Sabah sanah seninle mi uğraşacağım. Sana cevap vermek zorunda mıyım?” şeklinde hakaretlerde bulundu.Hakaretlerin ardından sinirlenen vatandaşa orada bulunan hasta ve hasta yakınları destek çıktı. “Ben vatandaşım. Benim soru sorma hakkım var ve sen de cevap vermek zorundasın” demesi üzerine olayın yaşandığı alana güvenlik görevlileri geldi. Duruma sinirlenen vatandaş olayı Sağlık Bakanlığına bildireceğini ifade ettiği sırada, tartışma yaşadığı görevli “Git kime şikayet edersen et” şeklinde karşı cevapta bulundu.Kendisine sıra vermemekle tehdit eden hastane çalışanının tavırları çevredekiler tarafından eleştirildi. Vatandaşın soru sormasına bile tahammül edemeyen bu tarz çalışanların bulunduğu yeri hak etmemesi ile beraber, Sağlık Bakanlığının konu hakkında derhal işlem yapmasını talep eden vatandaşlar, “Bu çalışanlar vatandaş için orada görev yapıyorlar. Vatandaşın sorusuna bile tahammül edemiyorlarsa bıraksınlar işi. İşe ihtiyacı olan bir sürü insan var.” şeklinde yorumda bulundu.