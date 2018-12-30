Minibüste Telefonla Kürtçe Konuşan Öğrenciye Saldırı

200 Öğrenci Polis Merkezinde Bekledi

Bizlere Yönelik Tacizler Var

-Serviste Kürtçe konuştu, saldırıya uğradı-Saldırıya uğrayan öğrenciyi 200 arkadaşı beklediDurumun duyulması ile yaklaşık 200 öğrenci polis merkezinin önünde arkadaşlarını bekledi. Başına aldığı darbe sonucu yaralanan Rıdvan İşler ifade verdikten sonra polis merkezinin önünde bekleyen arkadaşlarıyla buluştu.Öğrencilerden Doğan Diri, Kürtçe konuştuğu için "Servis minibüsünde bir arkadaşımız saldırıya uğradı. Yaşanan olaydan sonra karşıt görüşlü öğrenciler bizlere saldırdı. Üniversitede son günlerde bizlere yönelik tacizler var. Kent merkezinde de daha önce bir arkadaşımız saldırıya uğradı. Gece boyunca evlerimizin önünde araçların içerisinde bekleyen insanlar var. Korku içerisindeyiz" dedi.