Bakan Çavuşoğlu, Bugün Suriye İçin Bir Anayasa Komisyonunun Kurulması Konuşuluyorsa…

- Bakan Çavuşoğlu: “Bugün Suriye için bir anayasa komisyonunun kurulması konuşuluyorsa bu Rusya, İran ve Türkiye’nin sarf ettiği çabalar sayesinde olmuştur”





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da Türk ve Rus heyetleri arasında gerçekleşen Suriye konulu toplantı sonrası Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile basın karşısına çıktı. Basın toplantısında konuşan Lavrov, "Savunma bakanlıklarımız, dışişleri bakanlıklarımız ve istihbarat servislerimiz arasında çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Toplantıda Suriyeli mültecilerin geri dönmeleri ve Astana sürecinin ele alındığını belirten Lavrov, "Tabii ki ABD’nin aldığı yeni geri çekilme kararının ardından yaşanan gelişmeleri de değerlendirdik. Suriye’de terör tehlikesini ortadan kaldırmak ve imha etmek için askeri birliklerimizi sahada nasıl bir koalisyon oluşturacakları konusunda, bir anlayış konusunda, mutabakata ulaştık" şeklinde konuştu.







"Etkin bir şekilde çalışacağımız konusunda mutabakata ulaştık"

Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirten Lavrov, "Daha çok mültecilerin evlerine dönmeleri için gerekli koşulların sağlanması konusunda bir değerlendirme yaptık. Bu noktada etkin bir şekilde çalışacağımız konusunda mutabakata ulaştık" ifadelerini kullandı.

Suriye’deki meselenin yalnızca askeri boyutta değil diplomatik boyutta da ele alındığını belirten Lavrov, "Üçüncü önemli konu siyasi süreç, bu sene Astana formatı çerçevesinde yapılan Suriye Ulusal Diyalog kongresi neticesinde ivme kazanan bu sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda bir değerlendirme yaptık" dedi.

Türkiye, İran ve Rusya’nın siyasi sürecin devam etmesi konusunda çok emek verdiklerini belirten Lavrov, Suriye rejimi ve muhalifler arasında da diyalog kurulması için çaba sarf ettiklerini hatırlattı. Lavrov, "Önümüzdeki Ocak ayının ilk günlerinde görevine başlayacak yeni Suriye temsilcisi ile bu süreci hızlandırmak ve anayasa komisyonun en hızlı şekilde faaliyetlerine başlaması için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.









"Türk heyetine bugün yaptığımız faydalı çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum"

Rusya Dışişleri Bakanı Batılı ülkelerin Astana sürecindeki gelişmelerin önüne geçmeyeceğini umut ettiklerini belirterek, "Saygıdeğer Çavuşoğluna ve bütün Türk heyetine bugün yaptığımız faydalı çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. Bugünkü toplantı sayesinde yeni yılda Suriye siyasi çözümünün daha hızlı ilerlemesi konusunda daha umutluyuz" şeklinde konuştu.







"Dostlarımızla, Rus ortaklarımızla Suriye konusunda son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik"

Lavrov’dan sonra konuşan Bakan Çavuşoğlu ise, "Bugün Rus dostlarımızla, Rus ortaklarımızla Suriye konusunda son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İki bakanlığımız, askerlerimiz ve istihbaratımızın katıldığı bu toplantıda öncelikle Astana ve Soçi süreçleri ile bugüne kadar attığımız adımları ve bundan sonra ne yapabileceğimizi gözden geçirdik” dedi.







“Terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var”

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, “ABD’nin çekilme kararı ile birlikte Suriye bağlamındaki son gelişmeleri birlikte değerlendirdik, bundan sonra çalışmalarımızı nasıl koordine edebiliriz, bu konuda da görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlığımızı vurguladık ve tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarında temizlenmesi konusunda ortak irademiz var” ifadelerini kullandı.



Soçi’de imzalanan mutabakatın siyasi sürecin işlemesi konusunda önemli bir rol oynadığını belirten Çavuşoğlu, "Soçi’de imzaladığımız İdlib muhtırası gerçekten bugün sükunetin sağlanması ve siyasi sürecin işlemesi bakımından çok önemli bir mutabakattı. Bunun da uygulanması ve aksaklıklarının giderilmesi konusunda da yine hem mutabıkız hem de bugün bu İdlib mutabakatının uygulanması konusunu da kendi aramızda değerlendirdik" şeklinde konuştu.





"Bugün Suriye için bir anayasa komisyonunun kurulması konuşuluyorsa bu Rusya, İran ve Türkiye’nin sarf ettiği çabalar sayesinde olmuştur"

Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin savunulduğunu belirten Çavuşoğlu, buna zarar verecek tüm girişimlere de karşı olduklarını belirtti. Çavuşoğlu, "Bazıları Astana ya da Soçi sürecini baltalıyor olabilir, karşı olabilir ama şunu unutmasınlar, bugün Suriye için bir anayasa komisyonunun kurulması konuşuluyorsa bu Rusya, İran ve Türkiye’nin birlikte attığı adımlar ve sarf ettiği çabalar sayesinde olmuştur" dedi.







"Suriye konusunda, Rusya ile ve İran ile yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz"

Suriye sorununun insani boyutunun gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Özelikle mültecilerin gönüllü bir şekilde Suriye'ye dönmeleri konusunda iş birliğimizi nasıl güçlendirebiliriz ve gönüllü bir şekilde Suriye topraklarına dönen insanlara nasıl yardım edebiliriz bunu da değerlendirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye konusunda, bölgesel konularda Rusya ile, Rus ortaklarımız ile ve İran’la yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz çabalarımızı birlikte koordine edeceğiz ve Suriye’de kalıcı bir barış için, siyasi çözüm için önümüzdeki süreçte çabalarımızı da yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.