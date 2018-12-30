​Belediye Temizlik İşçisini Önce Dövdüler, Sonra Silahla Vurdular

Temizlik İşçisi Saldırıya UğradıOlay, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir kişi, kimliği belirlenemeyen zanlıların saldırısına uğrayarak sopayla darp edildi.
Silahla Ateş EttilerAldığı darbeler sonrasında yere yığılan işçiye saldırmaya devam eden şahıslar, sonrasında ise silahla bir el ateş ederek işçiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar kanlar içinde yerde kalan işçiyi araçlarına alarak hastaneye götürdü. Hastane polisinin bildirmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şerit çekerek incelemelerde bulundu.
Görgü tanıklarının ifadelerini alan ve mermi kovanını inceleyen polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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