Gözleri Görmeden Cami İnşa Etti

- Gözleri görmeden cami inşa etti

- Yüzde 10 gören gözleriyle 4 bin kibrit çöpünden cami maketi yaptı





Dernek Kurarak Cami İnşa Etti

Çocukken vurulan iğne sonucu gözlerindeki görme oranı yüzde ona düşen İhsan Albayrak, hayata sıkı sıkı sarıldı. Yıllarca PTT’de hizmetli olarak çalıştıktan sonra emekli olan İhsan Albayrak, emekli olduktan sonra boş vakitlerini el işleriyle uğraşarak geçirmeye başladı. Mahallesinde dernek kurarak cami inşa ettirmeye başlayan görme engelli Albayrak, camiyi tamamlayamayınca onun maketini bitirmeye karar verdi. 4 bin kibrit çöpünü tek tek yapıştırarak 9 ayda devasa cami maketini bitirerek hayalini gerçekleştirdi.











Çocukken Vurulan İğne Yüzünden Gözlerini Kaybetti

Engelli olanların hayata küsmemesi gerektiğini ifade eden İhsan Albayrak, “Çocukken vurulan iğne yüzünden gözlerimi neredeyle tamamen kaybettim. Şimdi sadece yüzde 10 görüyorum. Ben hayata küsmedim. PTT’de uzun yıllar hademe olarak çalıştıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra can sıkıntısından el sanatları yapmaya başladım. Cami maketi yapmaya karar verdim. Bu maketi 4 bin kibrit çöpü kullanarak 9 ayda bitirdim. Devasa büyüklükte bir maket oldu. Ben bu maketi yaparak engellilerin istedikleri takdirde bir şeyleri başarabileceğini göstermek istedim” dedi.