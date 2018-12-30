Bu Kazayı yaptı Burnu Bile Kanamadı

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Boş Arazide Durabildi

Yerler Kaygandı

- Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı- Büyükçekmece'de aracıyla takla atan sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattıKaza, dün saat 11.45 sıralarında İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolu Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UK 9455 plakalı aracıyla Silivri istikametinde seyreden Engin Özdemir, bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti.Takla atan araç yolun kenarında bulunan boş bir arazide durabildi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü Engin Özdemir, kendi imkânlarıyla araçtan çıkarak polis ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında kazada kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.Kazadan sağ olarak kurtulmasında emniyet kemerinin takılı olması ve hava yastığının açılmasının etkili olduğunu ifade eden Engin Özdemir, "Araçla seyir halindeyken araba kaydı ve kontrolden çıktı bariyerlere vurmamak için arabayı kurtardım, burada kurtaramadım ve takla attı. Yerler biraz kaygandı o etkili oldu zaten. Hızım da yüksek değildi, emniyet kemerim de takılıydı zaten. Hava yastığı da açılınca kurtuldum’’ diye konuştu.