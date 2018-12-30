Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 30 Aralık 2018 10:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Hırsızlar Önce İnek Ve Koyunlarını Ardından Da Arabasını Çaldı

8 hayvanı çalınan bir çiftçinin şimdi de arabası çalındı. Hayvancılıkla uğraşan çiftçinin, hayatı boyunca yaptığı bütün birikim, 2 hafta içinde mahalleye dadanan hırsızların hedefi oldu.

​Hırsızlar Önce İnek Ve Koyunlarını Ardından Da Arabasını Çaldı

- Hırsızlar önce inek ve koyunlarını ardından da arabasını çaldı 
- Hırsızlar, 2 hafta içinde bütün birikimini çaldı 
 

Hayatının Şokunu Yaşadı

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Arnavutköy Haraççı’da meydana geldi. İddiaya göre, mahalle üzerinde bulunan ahırda 3 inek 5 tane de koyun besleyen ve geçimini bu hayvanlar üzerinden sağlayan Ayhan Kamil Çelebi art arda gelen hırsızlık olayıyla hayatının şokunu yaşadı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gece saatlerinde ahırın çevresinde bir süre keşif yaptıktan sonra ilk olarak çobanın olduğu barakaya girerek çobanı bayılttı. Ardından ahırın arka tarafına geçen şüpheliler, ahırı korumakla görevli olan köpekleri zehirleyerek öldürdü. Ahırın kapı kilitlerini kırıp içeri giren hırsızlar 8 hayvanı birden çalarak yol üzerinde beklettikleri araçla olay yerinden kaçtı. 

 

Hayvanlarından Sonra Arabası Da Çalındı 

Ayhan Kamil Çelebi, ilk hırsızlık olayının ardından on gün sonra ikinci hırsızlık olayıyla sarsıldı. Hayvanlarının çalınmasının ardından Ayhan Kamil Çelebi'nin evinin önüne akşam saatlerinde park ettiği aracı da çalındı. Çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık anını araştıran Çelebi, sokak üzerindeki ışıkların yanmamasından dolayı görüntülerin belli olmadığını ve bu yüzden çalan kişilerin görüntülere yansımadığını öne sürdü. Her iki hırsızlık olayı için hem polis hem de jandarma ekiplerine başvuran çiftçinin, hayatı boyunca birikim yaptığı her şey 2 hafta içerisinde yerle bir oldu. 

 

Tüm Birikimin Çalındı Ortada Kaldık

Bütün geçim kaynaklarının çalındığını belirten Ayhan Kamil Çelebi, "Buraya kimliği belirsiz kişiler gelip çobana ilaç sıkıp bayıltıyorlar ardından arka tarafa geçip köpekleri öldürüyorlar. Kilitleri kırıp ahırın içine giriyorlar sonra inek ve koyunlarımızı alıp hayvanları yolda beklettikleri arabaya yükleyip götürüyorlar. 3 tane inek, 5 tane koyun hepsini beraber götürüyorlar. Bu olaydan yaklaşık 10-15 gün sonra kapımın önündeki arabamı çalıyorlar. Akşam arabayı kapımın önüne çektim, sabah kalktığımda arabam yerinde yok. Sokakta hiçbir tane elektriği yanmıyor bu yüzden olayı tespit edemiyoruz. Bununla ilgili elimizde kağıtlar var, konuyu emniyet ve jandarmaya bildirdik. Tüm dayanağımız bu hayvanlar onlarla geçimimizi sağlıyorduk, arabamız vardı o da çalındı ortada kaldık” dedi. 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
sondaj yaptıkları sırada su kuyusunda metan gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kuyuda sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
Bir restoranda başörtülü bir kadın, bir başka kadın tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı.
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe teşkilatından istifalarını açıklamaya gelen 160 parti üyesi, ilçe başkanı tarafından binaya alınmadı. İlçe Belediye Başkan adayını beğenmeyen 44 CHP üyesi kısa süre önce partisinden istifa etmişti
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
Aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı. Erkek tarafının kız evini pompalı tüfeklerle bastığı olayda 18 kişi yaralandı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, seçimler öncesi seçmenlerin listeleri kontrol etmesi büyük önem arz ediyor
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
Şanlıurfa’da aralarında bir kadının da bulunduğu 5 kişi, iddiaya göre gece saatlerinde bir vatandaşı evinden zorla alıp bir mağaraya götürerek işkence yaptı, değerli eşyalarını da çalarak kayıplara karıştı.
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
İş adamı bıçaklıya uğradı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş adamına saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi kısa sürede gözaltına aldı.
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
4 bloktan oluşan ve yaklaşık 180 kişinin yaşadığı 40 dairenin olduğu sitenin yöneticisi, merkezi ısıtmalı binaların doğalgaz faturasını aylarca ödemeyip 41 bin TL’lik vurgun yaptı. Siteye musluk hortumu ile kaçak hat da döşediği ortaya çıkan yönetici, doğalgazı aylarca bu şekilde kullandırıp başka binaya taşındı. Doğalgazın kesilmesi sonucu 15 gün soğukta kalan site sakinleri ise konuyu yargıya taşıdı.
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülerek tutuklanan zanlının cinayeti, bir başkasıyla alacak verecek meselesi olan şahısların yanlışlıkla evine gelmesi sonucu işlediği öne sürüldü.
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan kente gelen turistlerin yeni yıllarını kutlamak için şehrin birçok noktasına kendi dillerinde kutlama afişleri astı.
​Girasun’dan Şanlıurfaya tam 3 Bin Adet Geldi
​Girasun’dan Şanlıurfaya tam 3 Bin Adet Geldi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde edebiyat öğretmeninin öğrencileri için oluşturduğu okul kütüphanesine kitap bulmak için başlattığı kampanyaya, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak 3 bin kitap desteğinde bulundu.
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿