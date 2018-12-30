Komşularını ve Polisi Kurşun Yağmuruna Tuttu

-Köpek besleyen komşularına pompalı tüfekle saldırdı

-Alkollü şahıs gece gece panik yarattı





Komşularını Kurşun Yağmuruna Tuttu

Olay Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi 5. Ay sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce köpek beslediği için komşuları ile tartışan Yaşar G. (40) gece saatlerinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra eve geldi. Evde bulunan pompalı tüfeği alarak tartıştığı komşularını kurşun yağmuruna tuttu.







Polis Ekiplerine De Ateş Etti

Silah seslerini duyan çevredeki diğer vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis saldırgan şahsı sakinleştirmek istedi fakat alkollü olduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerine de ateş açtı. Polis ekipleri uzun namlulu silahlar ile sokakta yoğun güvenlik önlemi aldı. Müzakereci polislerin yaklaşık yarım saatlik ikna çabası ardından şahıs elindeki silahı bırakarak teslim oldu.





Bilerek Yaptım, Pişman Değilim

Emniyete götürülmek üzere evden çıkarılan Yaşar G. komşularına bilerek ateş açtığını ve pişman olmadığını belirtti. Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.

