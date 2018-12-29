Karacadağ Kayak Merkezi’nde Kayak Sezonu Açıldı

Vatandaşlar Kızak, Naylon Leğenle Kaymaya Çalıştılar

-Karacadağ kayak merkezinde sezon açıldı-Yağan yoğun kar yağışı 60 cm kalınlığına ulaştı.İlçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan, bin 919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi’nde, son günlerde yağan yoğun kar yağışı 60 cm kalınlığına ulaştı. Kar sezonunun açılmasıyla beraber Kayak Merkezi ilk ziyaretçilerini ağırladı.Kimi vatandaşlar kızak, naylon leğenle kaymaya çalışırken, yöresel kıyafetleriyle kaymaya çalışan vatandaşlarda renkli görüntüler oluşturdu. Kayak merkezi işletmecileri ilerdeki günlerde kar kalınlığının daha fazla olacağını belirterek, tüm kayak severleri bölgeye davet etti.