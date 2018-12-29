-53 kilo balık Atatürk Barajında balıkçıların oltasına takıldı
- Dev turna balığı Adıyaman’da balıkçının tezgahında sergilendi
Atatürk Barajının Miroğlu bölgesinde balıkçıların oltasına takılan dev turna balığı Adıyaman’da balıkçının tezgahında sergilendi. Tezgahta sergilenen 170 santim boyundaki balık müşterilerinde büyük ilgisini çekiyor.
Bu Aylarda Oltaya Kolay Takılmazlar
Karadeniz Balıkçılık İşletme Sahibi Mustafa Kaplan, Atatürk Barajı sularında bahar mevsiminde dev turna balıklarının çıkabildiğini ancak kış aylarında oltaya kolay kolay takılmadığını söyledi.
Yorum Yap