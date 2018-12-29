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Bu haber 29 Aralık 2018 17:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

İnanılmaz Olay! Vahşetin Detayları 3 Yıl Sonra Belli oldu

3 yıl sonra evin bahçesinde ortaya çıkan vahşetin detayları belli oldu...

İnanılmaz Olay! Vahşetin Detayları 3 Yıl Sonra Belli oldu

- Oğlu tarafından 3 yıl önce öldürülen ve evinin bahçesine gömüldüğünü yeni ortaya çıkan kadının komşuları  konuştu
- Yaşlı kadın tarla parası yüzünden öldürüleceğini komşularına söylemiş

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Çıkrıkçılar Köyü'nde 3 yıl önce oğlu tarafından öldürülen ve evinin bahçesine gömüldüğü yeni ortaya çıkan kadının komşuları konuştu. Cinayete kurban giden Fadime Korkmaz Sevinç'in komşuları; maktulün tarlasını sattığını ve parasını oğlu Halil Karadağlı'ya vermek istemediği için öldürüldüğünü ileri sürdü. Komşuları, maktulün oğlu tarafından öldürüleceğini kendilerine söylediğini iddia ettiler.
Oğlu Halil Karadağlı tarafından öldürülen yaşlı kadının komşuları üç yıl önce gerçekleştirilen olayla ilgili bildiklerini anlattı. Köyde oturan Yusuf Eryılmaz ve eşi; maktul Fadime Korkmaz Sevinç'in iyi bir komşu olduğunu belirterek, zanlının annesini tarla parasını alamadığı için öldürdüğünü söylediler.


 

Psikopat Olduğu İddia Edildi

Katil zanlısı Halil Karadağlı'ya lanet okuyan maktulün komşuları, şahsın psikopat olduğunu da iddia etti.
Cinayet sonrası yaşlı kadının evin bahçesine gömüldüğü haberini duyunca şok geçirdiklerini ifade eden Yusuf Eryılmaz, "Yaşlı kadının oğlunun biri askerde öldü, İkinci oğlu ise hanımından boşandı, psikopat gibi bir şey oldu. Afedersiniz insana benzer bir yeri yoktu, psikopattı. Anasını öldüren insan iyi olur mu? Annesi normal bir kişiydi. Nasıl bir vicdan var da öldürdün. Bir de evin bahçesine gömmüş” diye konuştu.



 

Kendisini Antalya’da Çocuk Bakmaya Gitti Biliyorduk

Yusuf Eryılmaz, yaşlı kadının Antalya'da çocuk baktığını zannettiklerini vurgulayarak, "Cezası yok diye yakalanıyor bu. Arayan soran yok diye getiriyorlar buraya, ondan sonra burada gösteriyor gömdüğü yeri. Öldürülen komşumuz çocuk bakıyor Antalya taraflarında denildi. Ama kendisi görülmedi, arkasını da soran olmadı. İki tane kardeşi var onlar da arayıp sormadılar. Nasıl öldürdün, nasıl yaptın, nasıl gömdün buraya kadar getirmişler, olayı göstertmişler. Nasıl öldürdüğünü söyletmişler burada” diye konuştu.
Komşu Yusuf Eryılmaz’ın eşi de, yaşlı kadının oğlu tarafından öldürüleceğini daha önceden dile getirdiğini belirterek, “Komşumuzdu burada. İyi bir kadındı, hiç kimseye zararı yoktu buralarda. Tarla satmış, tarla parası yüzünden kavga etmişler herhalde. Para alacağım diye annesini öldürmüş. Annesinden para alacakmış, para istiyormuş. Kendisi “benden para istiyor, tarla derdine beni gebertecek bu” diyordu. Fadime abla katil zanlısı oğlunu idare ediyor, para veriyordu. Ancak malesef tam da dediği gibi oldu. Fadime abla rüyalarımıza giriyordu. En azından şimdi mezarı belli olacak. Gidip dua edeceğiz. diye konuştu.

 
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