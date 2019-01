Urfa Bölgesinde ilk Olan Tenis Dünyasının Açılışı Gerçekleştirildi

122 Tane Çocuğumuz Şimdiden Tenis Eğitimine Başladı

Şanlıurfa Büyük Turnuvalara Ev Sahipliği Yapacak

16 Bin metrekarelik alanı ile 3’ü açık, 2’i kapalı ve 1 adet Centerkort olmak üzere toplam 6 tenis kortundan oluşan tesiste, fitness salonu, çocuk oyun alanı, koşu parkı, çalışma alanı ve dinlenme alanları ile büyük bir kompleksi içinde barındırıyor.Düzenlenen açılış töreninde büyük bir katılım sağlanırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Tesisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Bölgede bir ilk olan Şanlıurfa Tenis Dünya’sının Şanlıurfa’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.Şanlıurfa’da ailelerin çocukları ile istedikleri sporu yapmaları için bir çok tesis kurduklarına değinen Çiftçi, “Cumhurbaşkanımızın talimatları ile gençlerimizin Şanlıurfa’da aileleri ile birlikte hangi imkâna kavuşmak istiyorlarsa onu yapmalarını arzuladık. Çocuk ise Çocuk Oyun Dünya’sı, Futbol ise Futbol Oyun Dünyası, Tenis ise Tenis Oyun Dünyası, su kayağı ise SUKAY, yeşil alan anlamında dinlenmek piknik yapmak istiyorsa Millet Bahçesi ile GAP Vadisi. Bu bakış açımızı tüm ilçelere yaydık bu kurulan tesisimiz bir yaşam merkezi 122 tane pırıl pırıl çocuğumuz şimdiden tenis eğitimine başladı. İstedik ki aileniz ile birlikte hafta içi veya hafta sonu zaman bulundukça ailenin spor yapabileceği veya dinlenebileceği kitap okumak isteyenler için kitap okuyabileceği bir alan inşa ettik. Gençliğe bizim her alanda destek vermemiz lazım bu güzel vatanın geleceği siz gençlerimize emanet. Şanlıurfa gençliğine güveniyoruz. Sayın Valimizin de çok önem verdiği Sanayii ve yatırımda, kültür ve sanatta ki geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız 2019’u Göbeklitepe yılı olarak ilan etti. Unutmamalıyız ki kalkınma, kültür, spor, eğitim ve birçok konu yerelden başlar. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği hedefler var bu hedeflere çalışarak ve üreterek gideceğiz. İşte bu tesis yapımı ve projesi ile tamimiyle Büyükşehir Belediyemizin eseridir” dedi.“Bilgi kirliliğine ve algılara mahal vermeden şanlıurfa’nın geleceği için çalışacağız”Şanlıurfa’nın hizmetlerin en güzeline layık olduğunu belirten Çiftçi, “Şanlıurfa milet perver, bayrağına düşkün, vatanını seven bir yapıdadır. Üzerimizdeki tembelliği atıp ileriye doğru çalışmamız lazım. Birliği sözde değil özde yapmamız lazım Allah’ın izni ile önümüzdeki seçimi güzel bir şekilde yaşayacağız, bizler AK Davaya gönül vermiş insanlarız, son günlerde çok büyük bir bilgi kirliliği söz konusu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tavrımızın son aylarda değişmeyeceğini herkesin bilmesini istiyorum. Yerel seçimin son gününe kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığından aldığım maaşı en iyi şekilde hak etmek için çalışacağım. Onun için Durmak yok yolma devam diyoruz” şeklinde konuştu.“Tenis Federasyonundan her dönem ulusal ve uluslararası tüm turnuvaların yapılmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulunan Çiftçi, “Şanlıurfa’nın Süleymaniye, Mance ve Karaköprü Mahallelerinden gelen kardeşlerimizin birçok dereceye girdiler. Demek ki gençlerimiz ile ilgilenirsek başarıya gideriz” ifadelerini kulandı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, “Bu gün bir araya geldiğimiz şu saate en çok iltifatı ve alkışı hak eden biri varsa oda Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’dir. Bu tenis kompleksini Şanlıurfa’mıza kazandıran tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Son derece değerli ve kıymetli hizmet olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Güneydoğu’da bir ilk olan bu muhteşem kompleksi açabilme şansını yakaladığımız için mutluyum. Biz bu günleri hayal ederken Başkanımız Nihat Çiftçi, hedeflerimiz ve ideallerimiz olan gençlerimize sorumluluğumuzu yerine getirme görevlerini en iyi şekilde yapmaktadır. Kendilerini heyecanla bu projeye başlayarak bu eseri ortaya çıkarttığı için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından tesisin açılışı gerçekleştirilirken, Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tenis maçı yaptı.