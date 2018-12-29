Urfa'da Sinir Krizi Geçiren Kadın Evi Yakmaya Çalıştı

İradesi dışında hareket Ettiği Öğrenildi

-Psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istedi-İradesi dışında hareket Ettiği ÖğrenildiOlay öğleden sonra İlçenin Dicle Mahallesi 13’inci sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K. evde yalnız kaldığı sırada binanın dördüncü katında bulun dairesinin balkonunda ateş yakarak, çevreden geçen insanlara bağırmaya başladı.Balkonda büyüyen yangını gören mahalleli olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bina önünde tedbir aldı. Uzun uğraşlar sonucu polis kadını ikna ederek, ifadesini almak için polis merkezine götürdü.M.K’nin uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ve zaman zaman iradesi dışında hareket ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgi soruşturma başlattı.