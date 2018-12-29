Danışmanı Açıklama Yaptı

-Kenan Sofuoğlun'dan ‘Emirerlerim’ notu'na Açıklama-Danışmanı Açıklama YaptıGeçen günlerde üzerinde ‘senatör’ sıfatının yazdığı kartvizitler bastırmasıyla tartışma yaratan AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu, bu kez de TBMM’deki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği fotoğrafı paylaşmıştı. Sofuoğlu'nun danışmanından açıklama geldi...AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis’te ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanları Semih Bostanlıoğlu ve Levent Yaman’ın yer aldığı fotoğrafı, üzerine ‘Emirerlerim’ notu yazarak Instagram hesabından paylaşmıştı.Kenan Sofuoğlu’nun yaptığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda Tepki alınca Sofuoğlu paylaşımını silmişti.Sofuoğlu’nun danışmanı Semih Bostanoğlu sosyal medya hesabından fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Bostanoğlu,yaptığı açıklamada Şunları İfade etti “Diğer milletvekileri danışmanlarının maaşlarından pay alırken, Kenan abim giydiğimiz kıyafetimize kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor. Meclis’te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun” dedi.