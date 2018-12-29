-Kenan Sofuoğlun'dan ‘Emirerlerim’ notu'na Açıklama

-Danışmanı Açıklama Yaptı
Geçen günlerde üzerinde ‘senatör’ sıfatının yazdığı kartvizitler bastırmasıyla tartışma yaratan AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu, bu kez de TBMM’deki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği fotoğrafı paylaşmıştı. Sofuoğlu'nun danışmanından açıklama geldi...
AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis’te ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanları Semih Bostanlıoğlu ve Levent Yaman’ın yer aldığı fotoğrafı, üzerine ‘Emirerlerim’ notu yazarak Instagram hesabından paylaşmıştı.Kenan Sofuoğlu’nun yaptığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda Tepki alınca Sofuoğlu paylaşımını silmişti.
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