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Bu haber 29 Aralık 2018 08:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

Mahallede Korku Saçıyorlardı: Köpekler Toplandı, Sahibi Gözaltına Alındı

Yaşlı bir kadının baktığı çok sayıda köpek, mahallede bulunan vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

Mahallede Korku Saçıyorlardı: Köpekler Toplandı, Sahibi Gözaltına Alındı

Köpeklerinin vatandaşlara saldırılarının artması sonucu mahalle sakinleri savcılığa giderek şikayette bulundu. Sokak üzerinde başıboş köpekler belediye ekipleri tarafından toplatılırken, köpeklerin bakımını üstlenen kadın gözaltına alındı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde tek odalı evde yaşayan 63 yaşındaki Selime G. isimli kadının bahçesinde beslediği yaklaşık 30 sokak köpeği vatandaşların başına bela oldu. Uzun zamandır hayvanlara bakan Selime G., mahallelinin telkinlerini hiçe sayarak köpeklerin sayısını artırarak hem evinde hem de bahçesinde bakmaya devam etti. Başıboş sokak köpekleri sürü halinde gezerek her gün vatandaşlara saldırarak zarar vermeyi sürdürdü. Çocukların geceleri uyuyamadığı, mahallelilerin misafirlerine nezaret ettikleri sokak üzerinde huzur kalmayınca işler çığırından çıktı. Son olarak iddiaya göre, yaşlı kadının bahçesine ölen sokak köpeklerini bahçesine gömüldüğünün öğrenilmesi üzerine vatandaşlar soluğu polis karakolunda aldı.

 

Kadın Gözaltına Alındı, Köpekler Barınağa Götürüldü

Konuyu adli makamlara bildiren ve sokak üzerinde imza toplayan vatandaşlar sokak köpeklerinin bakımını yapan Selime G. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık kararıyla kadının evine giden polis ekipleri yaşlı kadını gözaltına aldı. Sokak üzerine gelen Arnavutköy Belediyesi'ne ait veteriner hekim ve sağlık işleri personeli evde bulunan çok sayıda köpeği ilaçla uyutarak özel olarak tasarlanmış kafesli belediye arabasına taşıdı. Uyutulan başıboş köpeklerin hayvan barınağına teslim edileceği öğrenildi.

 

Çocuklarım Gece Uyuyamıyor

Köpekler tarafından ısırıldığını aktaran Sabit Gündoğdu, “İşten geldiğim sırada komşunun köpekleri her zamanki gibi beni karşılayarak bana saldırdılar. Eve kendimi zor attım, kontrol amaçlı kuduz aşılarım başladı. Yıllardır bizim sıkıntımız bu köpekler 30 - 40 kadar köpek var evinin içerisinde, bahçesinde ve çevrede. Benim çocuklarım gece uyuyamıyorlar, okula gidemiyorlar. İlla birileri olması lazım yanında sokağa çıkmaları için ayrıca sokağa gelen her misafirimize nezaret ediyoruz giriş ve çıkışlarında. Isırılma vakasından önce konumuz köpeklerin pisliğiydi, ortaları batırmalarıydı artık onları da geçtik can güvenliğimiz yok ilgililere sesleniyoruz” dedi.  


 
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