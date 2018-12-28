​Urfa’da Kanalizasyon Tıkandı, Evler Perişan

Kanalizasyon Tıkandı

Vatandaşlar Duruma İsyan Etti

Uyanmasaydık Elektrik Çarpacaktı

Olayı Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı

"Akşama Kadar Sokakta Kaldık, Çocuklarım Aç Okula Gitti"

Kendi İmkanlarıyla Mücadele Ettiler

-Şanlıurfa2nın Siverek İLçesinde kanalizasyon tıkandı- Evlerini kanalizasyon suyu basan vatandaşlar yardım istiyorSiverek ilçesinde iki haftadır aralıklarla etkili olan sağanak yağışın dün akşam saatlerinde şiddetlenmesi üzerine, birçok mahallede su baskınları yaşandı. Yoğun yağışlar sonucu tıkanan kanalizasyonlar yüzünden onlarca evi kanalizasyon suyu bastı.Esmerçayır Mahallesi 12. Sokak sakinleri gece saat 02.00 sıralarında su baskınlarına yakalandı. Özelikle binaların bodrum katlarındaki vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken, tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Evlerini kanalizasyon suyu basan vatandaşlar duruma isyan ederek, ilk su baskınında yardım istediklerini ama hiç kimsenin yardıma gelmediğini, ancak iki saat sonra ekiplerin yardıma geldiğini, o saate kadar da dairelerin içinin su dolduğunu iddia etti.Su baskınına uykuda yakalandıklarını söyleyen Mahmut Sonkurt, "İyi ki erken uyandık, eğer biz yatmaya devam etseydik beni ve eşimi elektrik çarpacaktı. Çünkü bizim üçlü prizler hepsi yerdeydi ve hepsi su dolmuştu, uyanır uyanmaz fişleri prizlerden çektik, sigortayı kapattık. Ve dışarı kaçtık. Oğluma telefon açtım, o geldi, sonra oğlum ilgili kurum ve yetkilileri aradı. Geldiler ama bir şey yapamayacaklarını söyleyip, gittiler. Kendi imkanlarımızla rögarı açtık. Çünkü rögarlar tıkanmış, oradan su yukarı çıkıyordu. Daha sonra duyduk ki birçok evi bizim gibi su basmış" dedi.Kamaralara güçlükle konuşan mağdurlardan Hanım Yeşilağaç ise o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Yeşilağaç, "Dün sabah saat 05.00 sıralarında bizim evi su bastı. Kullanılacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuklarımın kıyafetleri, halılarımız, buzdolabıma kadar su girdi" ifadelerini kullandı.Su baskını sonrası gidecek bir yerleri olmadığından sokakta kaldıklarını söyleyen Hanım Yeşilağaç, ”Hiçbir şeyimiz kalmadı, akşama kadar çocuklarımla dışarıda kaldım, çocuklarım da aç okula gitti. Sonra komşularımıza gittik, öyle yağmurun altında kaldık” şeklinde konuştu.İlk önce kendi imkanlarıyla kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştıklarını söyleyen Yeşilağaç,”Suyun içeri dolduğunu gördüğümüzde kovalarla atmaya çalıştık. Süngerlerle çektik. Eşyaları kapının önüne verdik. Taş önüne koyduk dedik içeri dolmasın ama sonra kapıdan da içeri girdi, yapacak bir şeyimiz kalmadı" dedi.Hanım Yeşilağaç bu saate kadar kimseden yardım alamadıklarını söyleyerek, "Hiçbir şeyimiz kalmadı, dolaplarımdaki eşyalar bile gitti, bu saate kadarda hiç kimseden bir yardım alamadık. Suyu çektikten sonra bir odayı kurutarak bir halı serdik, ailece beş çocuğumla orada kalmaya çalışıyoruz. Muhtardan başka kimse de gelip bizim durumumuzu sormadı, o da herhangi bir şey bize demedi. Yakacağımız dahi kalmadı, odunluğu bile su bastı” şeklinde konuştu.Yetkililere tepki gösteren İzzet Taşkın ise "Benim kardeşimin evini sabah saatlerinde su bastı, sabahleyin biz geldiğimizde ev hepsi su doluydu, su ta duvara kadar gelmişti. Sonra belediye ekipleri geldi suyu boşalttı. Eşya namına bir şey kalmadı, hepsini dışarı attık. Kardeşim ve eşi zorla ancak kendisini kurtarmışlar, eşya kalamadı" dedi.Suyu temizledikten sonra kimsenin kendilerine uğramadığını söyleyen Taşkın, "Sadece gelip suyu boşaltıp, sonra gitmişler, ne durumdalar, ne haldeler dememişler. Bu vatandaşların zararı ne olacak, adamlar zaten fakir, hani yetkililer nerede, niye kimse gelip durumlarını sormuyor. Suyu dahi kesmişler, kesmeselerdi evlerini yıkayıp gelip içine yerleşeceklerdi ama su da yok. Birçok kişi sokakta kalmış” diye konuştuMahallede Siverek Kaymakamlığına bağlı Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından incelemelerde bulunarak, hasar tespit çalışmaları yapıldı.