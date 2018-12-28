Sağlık Müdürü Urfa'da Ne İş Yapar

Aydınlık Soru Önergesi Verdi

-Aziz Aydınlık soru önergesi verdi-Sağlık Bakanı ne cevap verecek?CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz AYDINLIK, Şanlıurfa'da yaşanan sağlık problemleri ile alakalı yazılı soru önergesini Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sundu. AYDINLIK, yapmış olduğu açıklama da şunları ifade etti:"Şanlıurfa, sağlık hizmetleri alanında yaralı; ama artık bu yara kangren olmak üzere. Hastanelerimizde uzman doktor bulmak zor, ciddi bir sağlık hizmeti almak zor. Bu sorunlar ne zaman düzeltilecek merak ediyorum. Vatandaş hastane hastane geziyor ya teşhis koyulamıyor ya da yanlış teşhis konuluyor; ancak altını çizerek şunu da belirtmek isterim: buradan tüm doktorlarımızı zan altında bırakmak istemem, elbette teşhisini doğru yapan, tedaviyi doğru uygulayan hekimlerimiz var. Bu hekimlerimiz baş tacıdır; ama bir yerde sıkıntı var demek ki. Ben bu sıkıntıların altında yatan sebeplerden biri olarak da Başhekim eksikliğini görüyorum.Bakın Şanlıurfa da toplam 7 hastane de Başhekim olmadığı iddiaları var. Bu hastaneler: Balıklıgöl, Eyyübiye (800 yataklı), Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma, Ceylanpınar, Suruç, Siverek, Bozova devlet hastaneleri. Şimdi şöyle düşünün bir yere vekaleten atandınız: Alınması gereken kritik kararların, önemli işlerin altına imza atar mısınız? Elbette atmazsınız, çünkü nasıl olsa yakın zamanda vekalet bitecek. O nedenle sorumluluk almak istemezsiniz. Şimdi bu 7 hastanemiz bu zihniyetle yönetiliyor. Birde bu yetmezmiş gibi Eyyübiye (800 yataklı) Devlet Hastanesine vekalet eden kişi, Kamu Hastaneleri Birliğine de vekalet ediyor. Gelen bilgiler bu yönde. Bunların hepsini soru önergemizde Sayın Bakana sorduk. Öyle tahmin ediyorum ki Sağlık Bakanımızın bu durumdan haberi yok, haber verilmemiş. Yoksa bu durum bir saniye bile böyle devam ettirilemez. Umuyorum ki Sayın Fahrettin KOCA bizim bu soru önergemizle birlikte soruna el atacaktır."