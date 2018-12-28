​50 Yıllık Koca Çınar Yıkılıyor

Aksi Takdirde Kapanacak

-Şanlıurfaspor Kulübü kapanmanın eşiğine geldi-Kulüp büyük maddi sıkıntılar yaşıyorŞanlıurfaspor çektikleri maddi sıkıntılardan dolayı kapanmanın eşiğine geldi. Şanlıurfaspor Kulübü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şanlıurfaspor Kulübü artık kapanmanın eşiğine gelmiştir biz üstümüze düşeni fazlasıyla yaptık sizde artık üstünüze düşeni yapın aksi takdirde ŞANLIURFASPOR kulübü kapanacaktır.” İfadelerini kullanarak şunları dedi;“Sezon başından beri kulüp başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin üstlerine düşen maddi manevi tüm destekleri ile takımımız sezonun ilk devresini hedeften kopmayarak ikinci yarıya da şampiyonluk iddiasını devam ettirerek hazırlanmaktadır.Sezon başından beri kulüp başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin üstlerine düşen maddi manevi tüm destekleri ile takımımız sezonun ilk devresini hedeften kopmayarak ikinci yarıya da şampiyonluk iddiasını devam ettirerek hazırlanmaktadır.Geldiğimiz süreçte sezon öncesi hatta kongre öncesi Urfaspora verilen sözlerin hiç biri tam anlamıyla halen yerine getirilmemiştir.Şanlıurfaspor Kulübüne bugün sırtını dönenler söz verip yönetimi yola çıkaranlar şimdi sözlerinde durmayarak sadece yönetimi yolda bırakmayacak, Elli yıllık geçmişi olan şanlı takımımızı ve 2 milyon taraftarını yâni tüm Şanlıurfa halkını yarı yolda bırakacaktır.Isteyerek veya bilmeyerek Şanlıurfaspor kulübünün kapanmasını isteyenler yada kapanmasına sebep olanlar şunu bilmelidir ki elli yıldan bu yana bu takıma emek veren gönül veren bundan elli yıl sonraya kadarda Urfa’ya futbola sevdalı olanların hafızlarında anılacaklardır.!1969 yılandan bu yana yani 50 yıllık bir sosyal etkinliği yok etmek kentte sosyolojik bir çöküntü yaratacaktır. Bunun sonuçları ise her alanda çok ağır bir şekilde hissedilecektir.Kentin tüm idarecilerine tüm siyasetçilerine, milletvekillerine ve tüm dinamiklerine sesleniyoruz Şanlıurfaspor Kulübü artık kapanmanın eşiğine gelmiştir biz üstümüze düşeni fazlasıyla yaptık sizde artık üstünüze düşeni yapın aksi takdirde ŞANLIURFASPOR kulübü kapanacaktır.Tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur.Şanlıurfaspor Kulübü yönetim kurulu.”